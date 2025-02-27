Çağdaş Atan'dan kupa formatına tepki!

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendikleri Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Atan, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KUPA FORMATINA TEPKİ

Türkiye Kupası'nın formatını eleştiren Çağdaş Atan, "Haklının da doğrunun da acelesi yok. Bir ya da iki takım, kart veya averajla bu turnuvanın dışında kalacak dedim. Bunu yaşıyoruz. Bu statü, 6 takımlı grupta 3 maçta ilk 2 takımın çıkması, böyle bir matematiksizlik... Türk futbolu inanılmaz bir akıl tutulmasından geçiyor. Problemler dağ gibi üzerimize gelmeye devam ediyor. Böyle bir format olabilir mi? Seri başı olduğum torbadan Galatasaray ve Eyüpspor maçlarını deplasmanda oynarken, kırmızı kartım olduğu için namağlup elendim. Bunun bir açıklaması, izahı ve anlamı var mı?" ifadelerini kullandı.

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Kupada final ve sonrasında şampiyonluk hedeflediklerini ama grup aşamasında elendiklerini hatırlatan Atan, "Çok üzgünüm. Bu turu geçsek final ve kupayı alma hissiyatımız vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herhalde bu sezonki 10. maç. İnanılmaz iyi oynadığımız, domine ettiğimiz ve çok fazla kazanmayı hak ettiğimiz maçlarda rakiplere puan ve puanlar verdik. Ne derseniz deyin ama üzülüyorum." şeklinde görüş belirtti.