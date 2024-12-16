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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? Çağdaş Cam 'CGCAM' kişi başı kaç lot düştü, fon kullanımı nasıl olacak?

        Çağdaş Cam BIST işlem tarihi açıklandı! Çağdaş Cam borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Çağdaş Cam, 840 milyon TL büyüklük, 42 milyon lot dağıtımı ile halka arz oldu. 500 binden fazla kişinin katıldığı halka arz sonucunda kişi başına 67 lot düştü. Peki, Çağdaş Cam ne zaman borsada işlem görecek? İşte, Çağdaş Cam BIST ilk işlem tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:42
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        1

        11-12 Aralık'ta talep toplayan Çağdaş Cam, toplamda 42 milyon lot dağıttı. Kişi başına 67 lotun düştüğü dağıtımda hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Son olarak, yatırımcıların merakla beklediği BIST'te ilk işlem tarihi de belli oldu. İşte, Çağdaş Cam borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuçları...

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        ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firma 17 Aralık 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        3

        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 628 bin 813 kişi katıldı ve kişi başına 1340 TL değerinde 67 lot düştü.

        4

        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

        5

        ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firma 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep topladı.

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        ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI

        Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.

        Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.

        Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.

        Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.

        Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.

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