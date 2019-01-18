Çağla Şıkel: Bize tatil yok

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Oğulları için alışverişe çıktığını belirten Şıkel, "Kuzey ve Uzay boksa başlıyor. Ben de onlar için spor kıyafetleri aldım" dedi