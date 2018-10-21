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"HAYATIMI AŞKA KAPATMADIM"



Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, ünlü model Çağla Şıkel, “Hayalinizde nasıl bir aşk var?” sorusuna, “Benim hayalim çocuklarımla ilgili. Olursa da ‘Hayır’ demem. Hayatımı aşka kapatmış değilim” yanıtını verdi.