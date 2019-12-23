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HaberlerFiskosÇağla Şıkel: Umarım yeni yıl sağlık ve huzur getirir - Magazin haberleri

Çağla Şıkel: Umarım yeni yıl sağlık ve huzur getirir

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Şıkel, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Çağla Şıkel
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gazetecilerle kısa bir süre sohbet eden Şıkel, yeni yıl için alışverişe çıktığını dile getirdi.

Sunucu, "Herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım yeni yıl sağlık ve huzur getirir" açıklamasını yaptı.

'KIRBAÇ FANTEZİSİ' SORUSUNA YANIT

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şıkel, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir yoruma cevap vermişti. Ünlü mankene, bir takipçisi tarafından "Neden defileye kırbaçla çıktınız? Bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Bu soruya esprili yaklaşan Çağla Şıkel, gülücük işareti ile birlikte, "Hayır, tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını vermişti.

 

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