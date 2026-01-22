Habertürk
        Çağlar Ertuğrul: Suudi Arabistan'ı destekliyorum

        Çağlar Ertuğrul: Suudi Arabistan'ı destekliyorum

        Çağlar Ertuğrul, Suudi Arabistan tarafından düzenlenen 'Joy Awards 2026' adlı organizasyon hakkında açıklamada bulundu

        Giriş: 22.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:29
        "Suudi Arabistan'ı destekliyorum"
        Tarkan'ın konserine giderken ünlü şarkıcıya baklava götüren oyuncu Çağlar Ertuğrul,bir AVM'de karşılaştığı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Çağlar Ertuğrul, "Özellikle konserine gitmek istediğiniz biri var mı?" sorusuna; "Metallica var, çok önceden bilet aldım. Yaza doğru yurt dışında olacak. D konsere gideceğim" dedi.

        Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu tarafından Riyad'da organize edilen 'Joy Awards 2026' adlı organizasyona dünyanın birçok ülkesinden ünlü katıldı.

        Türkiye'den katılımın yüksek olduğu 'Joy Awards 2026' ile görüşlerini dile getiren Çağlar Ertuğrul, "Bu tarz ödül törenlere katılıp - katılmama konusunda çizginiz var mı?" sorusuna; "İnce ayrıntısına kadar düşünülmüş tören oldu. Gidenler Türkiye'yi güzel temsil etti. Devam etsin, sektör için başarılı hamleler. Suudi Arabistan'ın sanat ve spor konusuna yatırımları var. Ben de destekliyorum" cevabını verdi.

        #Çağlar Ertuğrul
        #tarkan
        #suudi arabistan
