Meryem Uzerli, global davetli

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Global Davetli statüsüyle katıldı. Orta Doğu’nun en prestijli kültür ve eğlence etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards, bu yıl da sinema, televizyon, müzik ve dijital dünyadan uluslararası isimleri aynı sahnede buluşturdu.

Joy Awards gecesi boyunca Meryem Uzerli, hem Riyad’daki tören atmosferinde hem de sosyal medyada ve global basında yoğun ilgi gördü. Oyuncunun tören alanına gelişinde hayranlarının aracını sararak yarattığı coşku, mor halıdaki zarif duruşu, güçlü sahne hâkimiyeti ve meslektaşlarıyla kurduğu samimi etkileşimler gecenin en çok paylaşılan anları arasında yer aldı.