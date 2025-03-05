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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: 3 kupada ilerleyecek gücümüz var! - Futbol Haberleri

        Çağlar Söyüncü: 3 kupada ilerleyecek gücümüz var!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın konuk edecekleri Rangers karşısında taraftarın da desteğiyle iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:12
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        "3 kupada ilerleyecek gücümüz var!"
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te İskoç ekibi Rangers’ı ağırlayacak. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Çağlar Söyüncü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Çağlar, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de güçlü takımız. Hocamız rakibin neler yapıp, yapmadığını çok iyi anlatıyor. Son zamanlarda çok iyi işler yapıyoruz. Çok iyi çıkışımız var. Taraftarımızın gücüyle yarın inşallah güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

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        "SON ZAMANLARDA TAKIM HALİNDE İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ"

        Çağlar Söyüncü, ara transfer döneminde kadroya dahil olan tecrübeli stoper Milan Skriniar ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Skriniar çok tecrübeli futbolcu. Bize güç kattı. Onun gelmesiyle birlikte; Diego da aynı şekilde çok iyi çalışıyor. Yakın zamanda dönecek. Güzel bir rekabetimiz var. Pozitif şekilde sahaya yansıyor. Son zamanlarda takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Son 3 maçta ilk yarılarda şut vurdurmadık. Sadece stoperin yapabileceği değil, takım halinde yapıyoruz. Gol yesek de pozisyon vermesek de stoperlerin görevi değil. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah böyle çok maçlarımız olacak."

        "HER ZAMAN OYNAMAYA HAZIRIM"

        Bireysel performansını da değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sene de daha fazla maç oynama şansım oldu. Burayı seviyoruz. Kulübümüzü, ülkemizi seviyoruz. Futbolda yaşımız ilerliyor. Bizden sonrakilere iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Hocamın forma verdiği sürece oynamaya hazırım" şeklinde konuştu.

        "3 KUPADA İLERLEYECEK GÜCÜMÜZ VAR"

        Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklar hedeflediklerine vurgu yaptı. Çağlar, "3 kupaya da Fenerbahçe olarak talibiz. Hocamızın kariyerinde kupaları anlatmaya gerek yok. Hocamız da geldiği günden bu yana tüm kupaları almak istediğini söyledi. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Buna gücümüz de var. Buna inanıyoruz. Bir süre Türkiye Kupası ve lig için mola verip odak noktamız Avrupa Ligi" diyerek sözlerini noktaladı.

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