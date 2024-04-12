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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü özür diledi

        Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçında yaptığı hatalar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:32
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        Çağlar'dan 'özür' paylaşımı!
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        Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçta savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Hatalarından dolayı sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen milli stoper, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."

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