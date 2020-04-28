İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, kulübün internet sitesine röportaj verdi.

Milli futbolcu, "Türkiye için oynamak inanılmaz. Her oyuncu için milli takımda oynamak çok özeldir, bunu kelimelerle tanımlamak zor. Şu anda çok iyi gidiyoruz ve bu gurur verici" dedi.

Frieburg'a transfer olmadan önce adının Beşiktaş, Galatasaray ve Sevilla ile anılmasını değerlendiren Çağlar, "Tabii ki Türkiye'de kalmak daha kolaydı. O yaşta bu kararı vermek zor oldu ama kariyerim için bunu yapmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.

Leicester City'deki günlerinin iyi geçtiğini söyleyen 23 yaşındaki stoper, "Bu sezon düzenli olarak forma giydiğim için çok mutluyum. Zorlu bir ligde oynuyoruz ve üzerimizde büyük bir baskı ve sorumluluk var. Ama ben futbola odaklanmaya ve takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.