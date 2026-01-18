Cagliari: 1 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'ye 1-0 mağlup oldu. 65. dakikada Luca Mazzitelli'nin golüne engel olamayan ve ligde 6 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Juventus, haftayı 39 puanla tamamladı. Cagliari ise puanını 22'ye çıkardı.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Cagliari oldu.
Karşılaşmada Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Luca Mazzitelli attı.
Ev sahibi Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan çıktı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Cagliari, ligde 3 maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ligde 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Juventus, 39 puanda kaldı.
Cagliari, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Napoli'yi konuk edecek.