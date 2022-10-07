Çağrı merkezli vurgunda 'çiftlik' detayı!

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri; İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte müşteri temsilcileri Jandarma ekiplerini karşısında görünce şoke oldu. 55 çete üyesinin yakalandığı operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.