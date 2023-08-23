Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!

Güngören'de denetimde çakarlı motosikletliye 4 bin lira ceza İstanbul Güngören'de akıllara durgunluk veren bir sahtecilik ortaya çıktı. Olayda bir motosiklette çakar olduğu tespit edildi. Araçta ayrıca "polis gazetesi görev otosu" şeklinde hazırlanan bir kart olduğu da belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:42 facebook

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