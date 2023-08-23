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        Güngören'de denetimde çakarlı motosikletliye 4 bin lira ceza

        İstanbul Güngören'de akıllara durgunluk veren bir sahtecilik ortaya çıktı. Olayda bir motosiklette çakar olduğu tespit edildi. Araçta ayrıca "polis gazetesi görev otosu" şeklinde hazırlanan bir kart olduğu da belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:42
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        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
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        Güngören'de motosiklet denetiminde, çakarlı motosikletine 'polis gazetesi görev otosu' kartı koyan M.D.'ye 4 bin 64 lira ceza yazıldı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de motosiklet denetimi yaptıkları sırada, şüphelendikleri M.D. isimli bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

        Ekipler, M.D.'ye ait motosikleti kontrol ederken, çakar ve ses düzeni tertibatıyla birlikte kendi adına basımı yapılan 'Polis Gazetesi Görev Otosu' ibareli baskıları gördü.

        M.D.'nin üst aramasında ise 'Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği' ve 'Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı' ibareli belgeler ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan M.D.'ye 'sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takmak' maddesinden 4 bin 64 lira idari ceza kesildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        #haberler
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