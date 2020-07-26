Uzaylılar değil, Konyalılar yaptı

Çalışan annelere bakıcı desteği nasıl alınır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin ücretini açıkladı.



ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelerin 50 euro artırımlı 300 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

Söz konusu projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “’Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu projeye “www.sgkegitimlibakici.org” veya “www.sgk.gov.tr” internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

KİMLER BAKICI DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?



"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler yararlanabiliyor.