Çam fıstığının faydaları nelerdir?

Çam fıstığının değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Tamamıyla doğal olarak oluşması; çam fıstığının değerini de artıran en büyük etkendir. Çam fıstığı çamlardaki kozalakların arasında bulunan açıklıklarda olur. Çiğ olarak tüketilmesinin yanında dolma ve pilav içerisinde de kullanılır.

Çam fıstığının antioksidan özelliği sayesinde birçok hastalıktan korunmak için faydalı olması, sofralardan eksik edilmemesi için oldukça önemlidir. Özellikle felce yakalanan kişilerde oldukça faydalı olmaktadır. Çam fıstığı ağaçları olan çamlar; 25 ile 80 yıl kadar uzun süre yaşarlar. Bir çam kozalağının yetişme süreci bir yıl gibi bir sürede tamamlanır. O nedenle maliyet olarak da fazladır. Eski Yunan da afrodizyak etkisi nedeniyle oldukça fazla kullanılan çam fıstığı; Romalılarda da peynirlerin içine tat vermesi için konulurmuş.

Geleneksel mutfağımızda yer alan çam fıstığı birçok yemeklerde ve hamur işlerinde kullanılır. Çam fıstığı yağ ve protein açısından zengin bir gıdadır. Lif içermesinin yanı sıra; E ve K vitaminleri içerir. Demir, magnezyum, niasin, potasyum, çinko, kalsiyum, fosfor, manganez, karbonhidrat, tiamin, A vitamini, folik asit, riboflavin, pantotenik asit, C vitamini ve enerji içermektedir.

Çam Fıstığının Sağlığa Faydaları

İştah kapatma özelliği sayesinde; bağırsaklara sinyal göndererek hormon salgılanmasını etkileyerek iştahın kapanması için beyne sinyal gönderir. Bu sayede kilo kontrolü için önemli hale gelir. Ayrıca midenin boşalmasını da sağlar.

İçerdiği protein ve mineraller ile sağlıklı beslenme de fayda sağlamaktadır. Sağlıklı bir kalp ve tansiyon için önemli koruyucu etkiye sahiptir. Çam fıstığı tekli doymamış yağ içermesi nedeniyle kalp sağlığının korunmasını sağlar. Kalp krizine neden olan arterlerdeki daralmanın da açılmasını sağlayıcı etken olmaktadır.

İçerdiği antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallere karşı savaşır. Salatalara ve yemeklere düzenli olarak kullanmak faydalı özellikleri için önemlidir.

Vücudun dinçliğini ve kuvvetini kazanmasını sağlar.

Cinsel gücü artırıcı etkisi bulunmaktadır.

Romatizmal ağrıların azalmasında fayda sağlar.

Mesane kumu, taşı ve iltihaplanmasında etkili iyileştirme sağlar.

Anne sütünün artmasına neden olur.

Demir içermesi nedeniyle damarlara oksijenin taşınmasını sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine etken olur.

Gerginlik, yorgunluk, kramplar için iyi gelir.

Sağlıklı diş kemikleri oluşmasında etken olur.

Akciğer hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.

Soğuk algınlıklarında, öksürük, balgam söktürme, astım ve bronşit gibi hastalıklarda etkili faydası vardır.

Çam fıstığından faydalanmak için düzenli olarak tüketilmesi önem taşır. O nedenle sofralarınızda mutlaka bulunmalıdır.