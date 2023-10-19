Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı
Hannah, dünyaya cam kemik hastalığı ile geldi. Kemiklerinin kırılmaması için çok dikkatli bir hayat süren genç kadın tüm zorluklara rağmen makyaj tutkusunun peşinden gitti ve Instagram'da binlerce takipçisinin olduğu başarılı bir hesap yarattı.
Hannah Tire, ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 27 yaşında genç bir kadın. Hannah, dünyaya nadir bir sendromla geldi; osteogenezis imperfekta yani cam kemik hastalığı. Hannah şöyle açıklıyor: Kelimenin tam anlamıyla, kırılgan kemik hastalığım var, yani kemiklerim çok kolay kırılıyor.
Hannah günlük hayatını sürdürmek için ailesi ve arkadaşlarından yardım alıyor. Hanna, "Gün içinde giyinmek, tekerlekli sandalyeme oturup kalkmak veya banyo yapmak için yardıma ihtiyacım var. Bazen daha bağımsız olamamak beni hayal kırıklığına uğratıyor" diyor.
Hannah'nın annesi onun hayatında önemli bir figür ve kızının durumunu ilk öğrendiğinden beri tüm desteği ile kızının yanında. Anne Cindy, Hannah'yı doğurduğunda ne kadar küçük olduğunu ve çocuğunun hastalığını öğrendiğinde ne kadar dehşete düştüğünü hatırlıyor.
Tüm bu zorluklara rağmen Hannah'ın enerjisi ve makyaj yapmaya olan tutkusu genç kadının milyonlara ulaşmasını sağladı. Instagram'da yaptığı makyajları paylaşan Hannah birçok insanın kalbine girmeyi başardı.
Hannah, güzel hissetmek için belli bir şekilde görünmenize gerek olmadığına dair harika bir ders veriyor. Instagram sayfasındaki makyaj videolarının amacının, engelli insanlara yapabileceklerini göstermek olduğunu belirtiyor ve şöyle ekliyor:
Güzellik endüstrisinin daha çeşitli hale gelmesinin ve gerçekten farklı güzellikleri sergilemesinin gerçekten harika olduğunu düşünüyorum ve bunda biraz da olsa payım olduğu için gurur duyuyorum.