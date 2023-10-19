Haberler Yaşam Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı

Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı Hannah, dünyaya cam kemik hastalığı ile geldi. Kemiklerinin kırılmaması için çok dikkatli bir hayat süren genç kadın tüm zorluklara rağmen makyaj tutkusunun peşinden gitti ve Instagram'da binlerce takipçisinin olduğu başarılı bir hesap yarattı. Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 01:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:40 facebook

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Hannah Tire, ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 27 yaşında genç bir kadın. Hannah, dünyaya nadir bir sendromla geldi; osteogenezis imperfekta yani cam kemik hastalığı. Hannah şöyle açıklıyor: Kelimenin tam anlamıyla, kırılgan kemik hastalığım var, yani kemiklerim çok kolay kırılıyor.

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Hannah günlük hayatını sürdürmek için ailesi ve arkadaşlarından yardım alıyor. Hanna, "Gün içinde giyinmek, tekerlekli sandalyeme oturup kalkmak veya banyo yapmak için yardıma ihtiyacım var. Bazen daha bağımsız olamamak beni hayal kırıklığına uğratıyor" diyor.