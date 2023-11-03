Cam kemik hastalığına rağmen anne olmayı başardı! İşte Trisha'nın öyküsü
Trisha Taylor, cam kemik hastalığı ile doğdu. Doktorların tüm uyarılarına rağmen çocuk sahibi olmaya karar verdi ve büyük bir mücadeleden sonra 2016 yılında oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
Trisha Taylor, kırılgan kemik hastalığı olarak da bilinen osteogenez imperfekta ile doğdu. Bu, kişinin kemiklerinin kolayca kırılabildiği anlamına geliyor. Doğumunda çekilen röntgen, Trisha'nın doğum sırasında 150 kemiğinin kırıldığını ortaya çıkardı.
Çocukluğu sık sık kemik kırılmalarıyla geçti ve sadece nefes almak için oksijen desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca 2 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanıyor çünkü vücudunun ağırlığı kemiklerinin taşıyamayacağı kadar fazla.
Trisha, "Akciğerlerim fiziksel olarak kendi başlarına nefes alıp veremiyor" diye açıkladı. “Her öksürme veya hapşırmada bir kemiğimin kırılma riskiyle karşı karşıyaydım. Yanlış pozisyonda yatmak bile kırılmaya neden olabilir."
12 yaşındayken yeni bir tıbbi tedavi mümkün oldu ve Trisha'nın kemikleri, ona daha fazla bağımsızlık verecek şekilde güçlendirildi ve 6 ay sonra kendi sandalyesinden kimseden yardım almadan kalkabildi.
Sonraki birkaç yıl boyunca Trisha, becerilerini artırmak için epeyce pratik yaptı. 17 yaşına geldiğinde üniversiteye gidecek kadar bağımsız hale geldi ve burada gelecekteki kocası Michael ile tanıştı.
Michael 1.80 boyundaydı ama fiziksel farklılıkları ikisi için de önemli değildi! Bir yıllık flörtün ardından evlendiler. Michael eşine çocuk sahibi olmanın kendisi için önemli olmadığını söylese de Trisha, doktorunun uyarılarına rağmen anne olmaya kararlıydı.
"Doktorum, bebeğimin büyüdükçe kemiklerimi fiziksel olarak kırabileceği ve beni içten dışa doğru ezebileceği konusunda beni uyardı" dedi.
Bu korkunç fikre rağmen Trisha ve Michael bebek sahibi olmak için çabalamaya başladı. Trisha, 2014 ile 2020 yılları arasında iki yıkıcı düşük yaşadı. Yıllarca uğraştıktan sonra nihayet oğulları Maven'i 29 Mart 2016'da sezaryen ile kucaklarına aldılar. Maven tamamen sağlıklı ve şu anda 7 yaşında.
Bu süre zarfında tüm duygularını Instagram sayfasından paylaşan Trisha, Instagram hesabını bir blog gibi kullanıyor ve çocuk büyütmek konusunda 'köy'üne güvendiğini söylüyor. Bu kavramı şöyle açıklıyor;
Onu araba koltuğuna oturtup çıkarmak asla başarılı bir şekilde yapamayacağım bir şeydi. Sekiz ay sonra bunu tek başıma yapamayacağımı fark ettim. Başkalarına sormayı öğrenmem gerekiyordu. Michael onu arabaya bindirirdi ve ben de bana yardım edecek birini bulurdum. Eğer parktaysa ve çok yükseğe tırmanıyorsa bir yabancıdan yardım istemekten korkmuyorum. Her zaman derim ki, bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir.
Kaynak: Inspire More
Fotoğraf: Trisha Taylor Instagram