Cam kemik hastalığına rağmen anne olmayı başardı! İşte Trisha'nın öyküsü

Trisha Taylor, kırılgan kemik hastalığı olarak da bilinen osteogenez imperfekta ile doğdu. Bu, kişinin kemiklerinin kolayca kırılabildiği anlamına geliyor. Doğumunda çekilen röntgen, Trisha'nın doğum sırasında 150 kemiğinin kırıldığını ortaya çıkardı.

Çocukluğu sık sık kemik kırılmalarıyla geçti ve sadece nefes almak için oksijen desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca 2 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanıyor çünkü vücudunun ağırlığı kemiklerinin taşıyamayacağı kadar fazla.

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Trisha, "Akciğerlerim fiziksel olarak kendi başlarına nefes alıp veremiyor" diye açıkladı. “Her öksürme veya hapşırmada bir kemiğimin kırılma riskiyle karşı karşıyaydım. Yanlış pozisyonda yatmak bile kırılmaya neden olabilir."

12 yaşındayken yeni bir tıbbi tedavi mümkün oldu ve Trisha'nın kemikleri, ona daha fazla bağımsızlık verecek şekilde güçlendirildi ve 6 ay sonra kendi sandalyesinden kimseden yardım almadan kalkabildi.