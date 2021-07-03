Cam kemik hastalığına rağmen çift ana dal yaparak mezun oldu - Haberler

Cam kemik hastalığına rağmen çift ana dal yaparak mezun oldu 0:00 / 0:00

Cam kemik hastası Melisa Şahin mezun oldu. Cam kemik hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Melisa Şahin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Mezuniyet Töreni’nde kep attı. Şahin, çift ana dalını Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nde, ana dalını ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde tamamladı.

KIZINI HER GÜN OKULA GETİRİP GÖTÜRDÜ

Diploma Töreni sırasında Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Yarar, Melisa’nın annesi Emriye Şahin’i de sahneye davet etti. Her gün kızını okula getirip götüren Emriye Şahin mezunlar ve akademisyenler tarafından emeği nedeniyle alkışlandı.

Üniversite, engelli düzeneğine sahip olsa da, Melisa için yeni düzenlemeler yaptı. Amfi Melisa’ya uygun hale getirildi. Şahin, hastane stajını da üniversite hastanesinde tamamladı.