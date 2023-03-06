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Cam silerken balkondan düşen kadın öldü

Denizli’de cam silerken dengesini kaybedip balkondan düşen 29 yaşındaki Merve Abra hayatını kaybetti. Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Cam silerken balkondan düşen kadın öldü
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İHA

Denizli’de balkonda cam sildiği esnada dengesini kaybeden 2 çocuk annesi kadın, apartmanın 3. katından beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 3. katında oturan 2 çocuk annesi Merve Abra (29), balkona çıkarak camı temizlemeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Abra, beton zemine çakılarak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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