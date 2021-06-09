'Cam Tavanlar' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

'Cam Tavanlar' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!

Uzun zamandır konuşulan ve büyük merak uyandıran 'Cam Tavanlar' bu akşam 1. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek

'Cam Tavanlar' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!
'Cam Tavanlar' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

"Senle ben, aynı gökyüzüne bakıyoruz ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var."

''Cam Tavanlar'' bu akşam 1. bölümüyle ekrana gelecek. Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla... Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su...

Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz...

Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

Uzun zamandır konuşulan ve büyük merak uyandıran ''Cam Tavanlar'', bu akşam saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

İşte ''Cam Tavanlar''ın Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 8 Haziran 2021 Salı! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON8 Haziran reyting sonuçları açıklanıyor
Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONAda Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı 37. son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 38. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı sezon finali yaptı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 198. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO 199. yeni bölüm fragmanı...
Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Haziran 2021 Exxen Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi?
Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi Şennur kimdir? Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı Şennur kimdir?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kimler oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kimler oldu?
Melek Baykal'dan 'ölüm ' iddialarına tepki!
TELEVİZYONMelek Baykal'dan 'ölüm 'iddialarına tepki!
EDHO Rıdvan Karadağ ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan Karadağ diziden ayrılıyor mu? Ali İpin
TELEVİZYONEDHO Rıdvan Karadağ ölecek mi?
Masumlar Apartmanı İnci - Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? Masumlar Apartmanı İnci nasıl ölecek?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı İnci ölüyor mu?