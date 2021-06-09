'Cam Tavanlar' bu akşam SHOW TV'de başlıyor! 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

"Senle ben, aynı gökyüzüne bakıyoruz ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var."

''Cam Tavanlar'' bu akşam 1. bölümüyle ekrana gelecek. Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla... Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su...

Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz...

Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

Uzun zamandır konuşulan ve büyük merak uyandıran ''Cam Tavanlar'', bu akşam saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

İşte ''Cam Tavanlar''ın Tanıtımları;