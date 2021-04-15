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Camdaki Kız 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 2. bölüm

Camdaki Kız 2. bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli romanından uyarlanan dizi son bölümü ile seyircileri ekrana bağladı. Son bölümde; Nalan ile Sedat nişanlanıyor. Sedat, Nalan ile bir şeyler içmek için dışarı çıkmak istiyor, ancak bu durum Feride'yi çılgına çeviriyor. Camdaki Kız 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Camdaki Kız 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Camdaki Kız 2. bölüm

Camdaki Kız 2. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

CAMDAKİ KIZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


CAMDAKİ KIZ 2. SON BÖLÜM


Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat’la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

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