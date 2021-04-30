Camdaki Kız 4. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

CAMDAKİ KIZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Camdaki Kız 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

CAMDAKİ KIZ 4. SON BÖLÜM

Nalan ve ailesini Koroğlu malikanesinde beklenmeyen bir isim karşıladı.

Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana'nın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirir.

Herkes Nalan'ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir. Yoksa bu büyülü aşk masalı, daha başlamadan bitmiş midir? Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Ailelerinin şerefi ve şirket hisselerinin geleceği için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri gerekmektedir.