CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ın Sedat’ın otel kaçamağını yakalaması ayrılık kararını daha da netleştirir. Bu kez konaktan herkesle usulünce vedalaşıp ayrılmak ister. Konağa giderek herkese veda eden Nalan’ın ayrılık kararına Sedat dışında herkes ikna olur. Nalan evi terk ettikten sonra Koroğlu Konağı’nda da ailevi konular ve eski defterler açılır.