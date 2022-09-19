SOSYAL MEDYADAN İLAN ETMİŞLERDİ

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medya hesapları üzerinden ilan etmişti. Spiker olan Dinçkol sevgilisiyle ilk defa pozunu paylaşarak "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara. Seni seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.