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Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama

İzmir'de, firari suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla çok sayıda kişiyi darbedip, silahla ağır yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı.

Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama - Haberler
Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
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DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya ve Balkan ülkeleri arasında sürekli yer değiştiren, son olarak Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu belirlenen firari organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla hareket ederek, uyuşturucuya karşı savaş açtıkları iddiasıyla birçok kişiyi darbedip, silahla yaralayan şüphelilere yönelik geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, çok miktarda esrar ele geçirildi. Bazı evlerde ise Hint keneviri yetiştirildiği, bu amaçla özel düzenek kurulduğu tespit edildi. Aramalarda ayrıca 5 tabanca ve bunlara ait şarjör ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Binali Camgöz'ün talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, uyuşturucu kullandığını iddia ettikleri kişileri darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri de ortaya çıktı. Camgöz'ün, kendisine ulaştırılan görüntüleri, uyuşturucuya karşı mücadele ediyormuş gibi görünüp, sempati kazanmak için sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'ü serbest bırakıldı.1 şüpheli ise ev hapsine alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan daha önce düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Camgöz'ün 39 adamı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İzmir 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 39 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Şüphelilerin Foça ilçesinde manav dükkanı bulunan İsmail K.'yi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle silahla yaraladıkları da iddialar arasında yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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