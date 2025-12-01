Habertürk
        Camii avlusunda şüpheli çanta paniği | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Camii avlusunda şüpheli çanta paniği

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir caminin avlusuna 3 gün önce bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Cami imamına ulaşılmasının ardından yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:28
        Aydın'da olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camii'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar, geçtiğimiz cuma günü, caminin avlu bölümünde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti.

        ÜÇ GÜNDÜR CAMİİNİN AVLUSUNDAYDI

        İHA'daki habere göre 3 gündür avluda bulunan çantayı kimse almayınca, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İMAM ÇANTAYI KONTROL ETMİŞ

        Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
