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Instagram'da 23 milyon takipçisi olan oyuncu Camila Mendes, koronavirüs nedeniyle, evde çektiği video ve fotoğraflarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mendes, şarkıcı Beyonce'nin ikiz bebekleri Rumi ve Sir'e hamileyken verdiği bir pozu taklit etti.

Oyuncu, o kareyi sosyal medya hesabına ekleyerek, "Mecburdum" notunu düştü. Mendes'in fotoğrafı takipçilerinden 4 milyona yakın beğeni aldı.

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