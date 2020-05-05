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Camila Mendes, Beyonce'nin hamilelik pozu taklit etti

Amerikalı oyuncu Camila Mendes, karantina günlerinde yayınladığı eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mendes, son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin ikiz bebeklerine hamileyken verdiği bir pozu evde taklit ederek o kareyi hayranlarının beğenisine sundu

Camila Mendes, Beyonce
HABERTURK.COM

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan oyuncu Camila Mendes, koronavirüs nedeniyle, evde çektiği video ve fotoğraflarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mendes, şarkıcı Beyonce'nin ikiz bebekleri Rumi ve Sir'e hamileyken verdiği bir pozu taklit etti.

Oyuncu, o kareyi sosyal medya hesabına ekleyerek, "Mecburdum" notunu düştü. Mendes'in fotoğrafı takipçilerinden 4 milyona yakın beğeni aldı.

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