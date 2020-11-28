Cammu Keşmir'de özel statünün kaldırılmasından sonra ilk kez seçim yapılıyor

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Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'de bugün başlayan Bölge Kalkınma Konseyi seçimine Ulusal Konferans, Halkın Demokratik Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Cammu ve Keşmir Halkın Konferansı, Halkların Hareketi ve Avami Ulusal Konferansı partileri "Gupkar İttikakı" olarak katılıyor.

Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile Apni Partisi karşısındaki ittifakın başkanlığını, bölgenin eski başbakanı Faruk Abdullah yürütüyor. Abdullah'ın yardımcılığını da yine bölgenin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti yapıyor.

Bölgede bugünden itibaren 8 aşamada yapılacak seçim, 19 Aralık'a kadar sürecek.

- 43 seçim bölgesi için sandık başına gidiliyor

Oyların 22 Aralık'a kadar sayılacağı Cammu Keşmir'de seçmen sayısı 700 binin üzerinde ve seçimde toplam 1427 aday yarışıyor.

Sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında yapılan seçimin ilk aşamasında 25'i Keşmir, 18'i Cammu'da olmak üzere 43 seçim bölgesi için sandık başına gidiliyor.

Mehbuba Müfti, Hint hükümetinin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp ikiye bölmesinden bir gün önce Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra evinde gözaltına tutulmayı sürdürmüştü.

Yine PSA kapsamında gözaltında tutulan Faruk Abdullah, 7,5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar, bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri, "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.