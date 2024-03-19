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        Haberler Gündem Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı - Son dakika haberi

        Can Ataklı hakim karşısına çıktı

        Gazeteci Can Ataklı, şehit babasına yönelik olduğu iddia edilen sözleri gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede 3 yıla kadar hapsi istenen Ataklı savunmasında, "Devletin terörle mücadelesine yönelik en ufak kötü bir söz söylemedim. Kesip biçilen bir videonun sonucunda bir suçlama olmuştur. Ben bunları hak etmiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:07
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        Can Ataklı hakim karşısına çıktı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2023'te, sanık gazeteci Can Ataklı'nın sosyal medya platformu YouTube'da, yayınladığı 22 dakika 28 saniyelik videonun incelendiği anlatıldı.

        3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        DHA'da yer alan habere göre Ataklı'nın sözlerinin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

        ATAKLI DURUŞMAYA KATILDI

        İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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        "BUNLARI HAK ETMİYORUM"

        Savunmasında Can Ataklı, "Böyle suçlanmış olmak çok ağrıma, zoruma gidiyor. Ben PKK'nın başladığı günden beri, 47 yıllık gazeteciyim. Devletin terörle mücadelesine yönelik en ufak kötü bir söz söylemedim. Çok sayıda yazım ve konuşmam vardır. Kesip biçilen bir videonun sonucunda bir suçlama olmuştur. Bu bir linç kampanyasının sonucudur. Ben bunları hak etmiyorum" dedi.

        "ŞEHİTLİK DİNİ VE MİLLİ DEĞERİMİZDİR"

        Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu ise, "45 yılı aşkın süredir gazetecilik geçmişi bulunan birinin daha sorumlu davranması gerekirdi. Nefret dolu bir üslupla paylaşım yapılmıştır. Silinse bile, bu içerikler olumsuz etki yaratmaktadır. Sanığın paylaşımı gündem olmuştur. Bu sözler henüz 22 yaşında şehit düşen bir askerin babası üzerinden yapılmıştır. Şehitlik dini ve milli değerimizdir. Şehit ve şehit yakınlarını aşağılayıcı bir paylaşım olmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

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        Mahkeme Ataklı hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        "SUÇLAMANIN NEVİ BENİM İÇİN YARALAYICI"

        Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Ataklı, "Üzülüyorum. Bunca yıldan sonra böyle bir suçlamaya üzülüyorum. Benim tek derdim o, yoksa dava açılır şikayetçi de olunur ama suçlamanın nevi benim için yaralayıcı. Yapmadığım bir şey. Kasıtlı olarak yürütülen kampanyanın bir sonucu bu" ifadelerini kullandı.

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