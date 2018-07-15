Can Bonomo, Öykü Karayel ile Çarşamba akşamı aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, Çeşme’de ünlü isimlerin yer aldığı bir düğün daha yaptı.





Düğün törenine katılan Sertab Erener, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Alper Kul, Aylin Kontente, Sarp Apak, Erdem Yener, Derya Karadaş, Öner Erkan, Sarp Apak, Barış Arduç, Gupse Özay, İrem Sak, Serkan Keskin, Fatma Turgut, Rıza Kocaoğlu, Cengiz Erdem, Deniz Erdem, Deniz Seki, çiftin mutluluğunu paylaştı.





Temsili nikâhı kılan Sarp Apak'ın mikrofon uzattığı Can Bonomo, "Bundan sonra son söz karımın'’ diyerek sevgisini ve mutluluğunu dile getirdi.





Öykü Karayel, düğünde ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarımı olan iki farklı gelinlik giydi.