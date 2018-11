İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde sezonunun son yarışına katılan Can, 15 yaşında olması sebebiyle organizasyon tarihinin en genç sürücüsü ünvanını aldı. Yoğun yağış altında yapılan yarışta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakan Can, Moto3'de birincilik kazanan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti. Genç yaşta yakaladığı başarı ile dikkatleri üzerine çeken Can Öncü merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Can Öncü kimdir? Can Öncü kaç yaşında?

CAN ÖNCÜ KİMDİR?

2003 doğumlu Can Öncü, bu yıl özellikle Red Bull Rookies Cup'ta gösterdikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettirdi. Yarışın kalan kısmında kontrolü elinden bırakmayan Can, ilk Moto3 yarışında galibiyete ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Can, 15 yıl 115 günle Grand Prix tarihinin en genç yarış kazanan sürücüsü oldu. Bu rekor daha önce 15 yaş 170 günle Donington Park yarışını kazanan Scott Redding’indi.

1991 yılından sonra ilk kez bir sürücü çıktığı ilk yarışı kazanmış oldu.

Bu Türk motosiklet tarihi için de tarihi bir gündü. Çünkü ilk kez bir Türk sürücü MotoGP, Moto2 ve Moto3’ün içinde bulunduğu Grand Prix tarihinde zafere ulaşmış oldu. Ayrıca Can, Kenan Sofuoğlu’ndan sonra Grand Prix tarihinde podyuma çıkan ikinci isim oldu. Babası Önder Öncü’dür. Can Öncü baba tarafından aslen Antalya Alanya’lıdır. Yaşantısınıda Antalya Alanya’da sürdürmektedir.

CAN ÖNCÜ’NÜN REKORLARI

Moto GP kategorilerinde yarış kazanan en genç yarışçı

Moto3 tarihinin en genç yarışçısı

Moto GP kategorilerinde yarış kazanan ilk Türk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ