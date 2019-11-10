Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisinde boy gösteren Can Yaman, 30 yaşına bastı. Oyuncu, yeni yaşını dün akşam Ortaköy'deki bir mekanda sürpriz parti ile kutladı.

Pastasını annesi ve babasıyla birlikte kesen oyuncunun, doğum gününe yakın dostları katıldı. Kutlamadan kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

"KUTLAMAYANLARIN CANI SAĞ OLSUN"

Yaman, sevenlerinden gelen mesajların ardından Twitter hesabından, "Doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Kutlamayanların da canı sağ olsun..." açıklamasını yaptı.

"YENİ YAŞIM BENİ ESNEKLEŞTİRDİ"

Sık sık spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez şpagat yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Can Yaman'ın "Yeni yaşım beni esnekleştirdi. Doğum günü özel şpagatı..." notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşte o anlar: