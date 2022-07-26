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Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale'de balıkçı teknesi içerisinde 226 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de balıkçı teknesi içerisinde 226 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de İtalya rotası üzerine seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı. 3 şüpheli de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Son dakika: Çanakkale'de balıkçı teknesi içerisinde 226 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkçı teknesinde 226 göçmen yakalandı
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İHA

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYI-A isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-66) ve (TCSG-908) tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüpheli de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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