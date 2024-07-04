Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Bir baba, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.
Giriş: 04.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:47
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Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti.
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Biga'ya bağlı Şirintepe Mahallesi 709. Sokak'taki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.