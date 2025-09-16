Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün esnafın taşınır, taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilerin ikametlerine ve iş yerlerine 12 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 36 fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen 19 şüpheliden örgüt lideri Z.K.Ö., C.Ö., M.D., F.C., S.B., A.T., İ.T. ve S.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 11'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

