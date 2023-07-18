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        Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Son günlerde orman yangınlarının yaşandığı adreslerden biri de Çanakkale oldu. Kentte önceki gün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:22
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        Çanakkale'de çıkan orman yangınını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediliyor.

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        Ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıktığı bölgede zaman zaman hızını arttıran rüzgar da etkisini sürdürüyor.

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        Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

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        8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

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