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        Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı

        ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:55
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        Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı
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        ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, yüzde 100'e ulaştı.

        Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, ocak ayının ortalarında yüzde 88 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 100'e ulaştı.

        Konuya ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yağışlar barajlarımızı dolduruyor. Çanakkale Bayramiç Barajı'nın rezervuarı son yağışlarla birlikte tamamen dolmuş olup, dolusavak yapısından fazla suyun tahliyesi yapılmaktadır" denildi.

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