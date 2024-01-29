Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale için fırtına uyarısı

        ÇANAKKALE´de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale için fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE´de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Çanakkale Valiliği´nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı

        Benzer Haberler

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        Çanakkale'de "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon" ko...
        Çanakkale'de "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon" ko...
        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
        Yabancı orduların "dokunmatik eldiven"lerinin derisi Biga'daki tabakhanede...
        Yabancı orduların "dokunmatik eldiven"lerinin derisi Biga'daki tabakhanede...
        Çanakkale'de kamyona çarparak alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yarala...
        Çanakkale'de kamyona çarparak alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yarala...
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı