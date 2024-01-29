Çanakkale'de "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon" konferansı düzenlendi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, 2027 yılına kadar tüm üniversiteleri koşullu veya tam olarak akredite etmek istediklerini söyledi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, 2027 yılına kadar tüm üniversiteleri koşullu veya tam olarak akredite etmek istediklerini söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon" konferansı düzenlendi.

Kocabıçak, konferansta, başkanlığını yaptığı kurulu tanıtarak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki üniversitelerin, yüksek öğretim program akreditasyonu ve kurumsal akreditasyon konusunda yaşadığı sorunlara değinen Kocabıçak, ÇOMÜ'nün bu konularda iyi olduğunu söyledi.

Kocabıçak, Türkiye'de 208 üniversitede 340 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu, 2 bin 500'ünün ÇOMÜ'de öğretim gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 208 üniversiteden 53'ü akredite durumda. ÇOMÜ de akredite olan üniversitelerden biri. Eğer 208 üniversitenin kurumsal akreditasyonunu sağlayamazsak, 340 bin yabancı öğrenci sıkıntıya düşecek. Bu, ilerleyen süreçte daha da sıkıntı olacak çünkü devlet olarak politikamız biraz yabancı öğrenci sayısını da artırmak üzere. O yüzden kurumsal akreditasyonu çözmemiz lazım. Biz hedefimizi belirledik, 2027 yılına kadar tüm üniversiteleri koşullu veya tam olarak akredite etmek istiyoruz. Üniversitelerimiz gerek kurumsal akreditasyonu, gerekse program akreditasyonuna önem vermek zorunda. Dünyanın gittiği nokta bu."

- "Uluslararası ajansları tanıyoruz, ulusal ajansları da yetkilendiriyoruz"

Kocabıçak, 2023 yılından beri Yükseköğretim Kalite Kurulundan alınan kurumsal akreditasyonların hepsinin Avrupa Veri Tabanı'na işlendiğini, böylece diplomaların Avrupa'da tanınırlığının sağlandığını aktardı.

Lisans programlarını akredite eden 24 ulusal ajansın, 13 de uluslararası ajansın yer aldığını ifade eden Kocabıyık, "Biz uluslararası ajansları tanıyoruz, ulusal ajansları da yetkilendiriyoruz. Bizim yetkilendirmediğimiz ajans, sizin programınızı akredite etse bile bunları YKS kılavuzunda yayınlattırmıyoruz ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almak için Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) göndermiyoruz." dedi.

Türkiye'deki 3 üniversitenin değerlendirme süreci devam ederken, 21 üniversitenin kurumsal akreditasyon aşamasında olduğunu aktaran Kocabıçak, 2020 yılında kurulan ve halen mezun veremeyen 10'un üzerinde üniversitenin bulunduğunu belirtti.

Kocabıçak, 2 yıllık koşullu akreditasyon alan 7 ve 5 yıllık tam akreditasyon alan 7 üniversitenin ara değerlendirmesini yapacaklarını, yeni mezun veren 6 üniversitenin dış değerlendirmesini yapacaklarını, 105 üniversiteye de "Kurumsal akreditasyona başvurmak istiyor musunuz?" yazısı gönderdiklerini söyledi.

Türkiye'de 7 bin 873 lisans programı bulunduğunu anlatan Kocabıçak, "Bilgisayar mühendisliği, tıp gibi 347 tür var. Maalesef yalnızca ulusal ve uluslararası ajanslar, bunların 175'ini akredite edebilecek durumda. Kalan 172 türü akredite edecek program yok. Hukuku, Türkiye'de ve ulusal tarafta akredite edecek bir kuruluş yok. 7 bin 873 lisans programının yalnızca 1178'i akredite. Ortalama rakam yüzde 15 Türkiye'de." değerlendirmesinde bulundu.

Artık öğretme değil, öğrenmenin ön planda olduğunu, öğretme kavramının bittiğini dile getiren Kocabıyık, "Öğrenciye öğrenme yeteneğini kazandırmak gerekiyor. Araştırmada da farklı disiplinleri birlikte çalışabilme yeteneğini sağlayabilmemiz gerekiyor." dedi.

- "Tam akredite olma yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yüksek öğretimde kalite, güvence ve akreditasyonun günümüzde küresel bir trend haline geldiğini, yükseköğretim kurumlarının hem iç hem de dış kalite standartlarına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulunun yürüttüğü çalışmaların, yüksek öğretim sisteminin kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkılar sağladığını ifade eden Erenoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulunun akreditasyon süreçleri, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı gibi öğrenci mezun hizmetlerine yönelik temel alanlarını kapsayan bir hale geldiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler sonucunda yükseköğretim kurumlarının güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiğini, gerekli iyileştirmeler için önerilerin sunulduğunu belirten Erenoğlu, "ÇOMÜ olarak kalite güvence akreditasyon süreçlerine büyük önem vermekteyiz. Üniversitemiz 2022 yılında kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış ve 2 yıllık koşullu akreditasyon almaya değer görülmüştür. Bugünlerde tam akredite olma yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.