Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Boğaz'daki seferler, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında saatsiz olarak devam ediyor.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacak. Bu hatta tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler saatinde gerçekleştirilecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içinde Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 13.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.