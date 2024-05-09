Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı

        ÇANAKKALE'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, PKK / KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’de polis ekiplerince yapılan operasyonda, PKK / KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında SÖ. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. S.Ö., polis ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Çanakkale'de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama
        Çanakkale'de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama
        Çanakkale'de günlük kiralık evdeki gasp olayının 3 şüphelisi tutuklandı
        Çanakkale'de günlük kiralık evdeki gasp olayının 3 şüphelisi tutuklandı
        Lapseki'de hububat ekim sezonu başladı
        Lapseki'de hububat ekim sezonu başladı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı
        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı