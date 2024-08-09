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        Ümit Özdağ Çanakkale'de Zafer Yürüyüşü'ne katıldı

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay'ı anmak için düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada, "Asla umutsuzluğa kapılmayın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:50
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        Ümit Özdağ Çanakkale'de Zafer Yürüyüşü'ne katıldı
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay'ı anmak için düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada, "Asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla başaramayacağız, diye düşünmeyin. Asla düşman çok güçlü, demeyin. Onlar çoksa biz de Türk'üz. Bazı arkadaşlarınızda, çevrenizde görüyorsunuzdur. Bir ümitsizlik, bir yılgınlık, ülkeyi terk etme düşüncesi. Bu arkadaşlarınıza sorun, size 'Tabii ki ben Mustafa Kemal'in askeriyim, Mustafa Kemal'i seviyorum, Atatürkçüyüm' diyecektir. O zaman ona şunu söyleyin; Mustafa Kemal'in askerleri ülkelerini terk etmezler" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay'ı anmak için düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Özdağ, ilk olarak Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kocadere Kamp Alanı'nda partililerle geceyi geçirdi. Özdağ ve partililer, sabahın ilk saatlerinde 57'nci Alay Şehitliği'ne geçti. Yürüyüşe başlayan Özdağ ve partililer, 2 kilometrenin ardından Conkbayırı'na ulaştı. Burada 'Andımız', 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' ve 'Gençliğin Atatürk'e Cevabı' okundu.

        'MUSTAFA KEMAL'İN YENİLMEZLİK RUHUNU DA İÇİMİZDE TAŞIMAK ZORUNDAYIZ'

        Özdağ, partililere seslenerek, "Mustafa Kemal artık yok ama Mustafa Kemal yaşamaya devam ediyor. Çünkü fikirleri yaşamaya devam ediyor ve o fikirleri bize emanet etti. Ama bize sadece fikirler yetmiyor. Biz aynı zamanda Mustafa Kemal'in yenilmezlik ruhunu da içimizde taşımak zorundayız ki, o fikirleri hayata geçirilsin. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla başaramayacağız, diye düşünmeyin. Asla düşman çok güçlü, demeyin. Onlar çoksa biz de Türk'üz. Bazı arkadaşlarınızda, çevrenizde görüyorsunuzdur. Bir ümitsizlik, bir yılgınlık, ülkeyi terk etme düşüncesi. Bu arkadaşlarınıza sorun, size 'Tabii ki ben Mustafa Kemal'in askeriyim, Mustafa Kemal'i seviyorum, Atatürkçüyüm' diyecektir. O zaman ona şunu söyleyin; Mustafa Kemal'in askerleri ülkelerini terk etmezler. Vatanlarını bırakıp gitmezler. Vatanlarına yönelik iç ve dış düşmanları yenmek için Atatürk'ün Gençliğe Hitabe de vermiş olduğu görevi yerine getirmek için sonuna kadar mücadele ederler" diye konuştu.

        'GİDECEKLER'

        Verilen mücadelenin ilk aşamasında değerli sonuçlar çıkarıldığını söyleyen Özdağ, "Siz bu mücadeleyi verdiğiniz için artık Türkiye, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın işgalini konuşuyor. Bu konuşulsun, istenmiyordu. Kimse de konuşmuyordu. Siz konuşmaya başladınız, şimdi artık herkes konuşuyor. Eskiden 'Kalacaklar, gitmezler' deniyordu. Şimdi herkes doğrudan veya yalandan, gidecekler, demek zorunda kaldı. Bu daha başlangıç, arkadaşlar. Başaracağız ve ülkemizi geri alacağız. Geldikleri gibi gidecekler. Onların gelmesine neden olanlar da gidecekler. Hiçbir baskının, bize yönelik hiçbir iftiranın, saldırının, korkutma girişiminin, tutuklama girişiminin sonuç alması mümkün değil. Bunların hepsini aştık ve bundan sonra da aşmaya devam edeceğiz. Ancak önemli bir görevimiz var. Her biriniz uyumadığınız her anı, Türk milletine bu örtülü istilaya karşı neden direnmemiz gerektiğini anlatmakla geçirmelisiniz. En yakınınızdan başlayarak herkesi ikna etme çabası içinde olmalısınız. Her gün bir kişiyi bu işgale karşı ayağa kalkmaya ikna etmiyorsanız görevinizi yerinize getirmiyorsunuz demektir, arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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