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        Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi

        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden torunu Recep Eren'in (76) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:07
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        Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi
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        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden torunu Recep Eren'in (76) cenazesi toprağa verildi.

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşayan Recep Eren, rahatsızlığı nedeniyle dün Çanakkale Savaşları kahramanı dedesi için düzenlenen törene katılamadı.

        Evine gelen yakınları, Eren'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Eren'in öldüğünü belirledi.

        Dedesinin ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden Eren için Bahçeli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

        Yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, gazetecilere, Recep Eren'in büyük tevafuk olarak dedesinin ölüm yıl dönümü olan gün hayatını kaybettiğini söyledi.

        Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kayabaşı, "Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'mizin en önemli kahramanlarından. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Bizde burada yapılan törene katıldık. Recep amcamız törene katılamamıştı. Tüm yakınlarına ve Çanakkale'mize sabırlar diliyorum." dedi.

        - Bigalı Mehmet Çavuş

        Seddülbahir Cephesi'nde çıkarma yapan düşman askerlerine karşı silah arkadaşlarıyla çarpışırken namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatan ve yerden aldığı taşlarla mücadelesini sürdüren Bigalı Mehmet Çavuş, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

        19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek, 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük eratından Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası verilmesini sağladı.

        Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda 16 yıl askerlik yapan Mehmet Çavuş, 3 Şubat 1964'te 86 yaşında vefat etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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