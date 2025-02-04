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        Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu, dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren (76), dedesinin ölüm yıl dönümünde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:20
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        Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu, dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren (76), dedesinin ölüm yıl dönümünde yaşamını yitirdi.

        Çanakkale Savaşları sırasında 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında tüfeği tutukluk yapınca, düşmana taş atarak savaşı sürdüren Mehmet Çavuş, bir istihkam küreğiyle askerlerini hücuma kaldırıp; 20 ölü, 25 yaralı zayiat veren İngiliz güçlerinin çekilmek zorunda kalmasını sağlayarak gösterdiği kahramanlık örneğiyle adını tarihe yazdırdı. Osmanlı ve Türk askeri için kullanılan 'Mehmetçik' ifadesinin onun adından geldiği düşünülen Bigalı Mehmet Çavuş, orduda toplam 16 yıl görev yaptıktan sonra memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde mütevazı bir hayat yaşadı; para için değil, ülkesi için savaştığını söyleyerek mali yardımı reddetti. Bigalı Mehmet Çavuş, 3 Şubat 1964'te 86 yaşında yaşamını yitirdi ve eşinin köyündeki mezarının yanına defnedildi.

        Bigalı Mehmet Çavuş'un torunlarından Recep Eren, dedesinin ölüm yıl dönümü olan dün hayatını kaybetti. 3 çocuk babası çiftçi Eren'in cenazesi bugün öğlen Bahçeli Köyü Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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