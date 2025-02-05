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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:56
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince takibe alınan şüpheliler Y.A. ve K.D'nin, Eceabat-Çanakkale hattında sefer yapan feribottaki bir bölmeye içinde uyuşturucu bulunan bir paket gizlediği belirlendi.

        Şüphelilerin suçüstü yakalanması sonrası feribotta arama yapan ekipler, zanlıların gizlediği pakette 40 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Bu kişilerin ev ve arabalarındaki aramalarda ise 12 sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

        Zanlılar Y.A. ve K.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin, feribota gizlediği uyuşturucuyu almak için Çanakkale'de bekleyen 1 kişi de yakalanıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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