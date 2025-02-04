Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu, dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti (2)
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIÇanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümünde hayatını kaybeden torunu Recep Eren için Bahçeli Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı.
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümünde hayatını kaybeden torunu Recep Eren için Bahçeli Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eren'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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