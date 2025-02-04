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        Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu, dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIÇanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümünde hayatını kaybeden torunu Recep Eren için Bahçeli Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:00
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        Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu, dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçen Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümünde hayatını kaybeden torunu Recep Eren için Bahçeli Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eren'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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