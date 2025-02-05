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        Şırnaklı öğrenciler Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları gezdi

        Şırnak'tan "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172 başarılı öğrenci, şehitlik ve anıtları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:50
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        Şırnaklı öğrenciler Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları gezdi
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        Şırnak'tan "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172 başarılı öğrenci, şehitlik ve anıtları gezdi.

        Şırnak Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve belediye desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kente gelen öğrenciler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Çanakkale'den feribotla Gelibolu Yarımadası'na geçen öğrenciler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı gezdi.

        Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümünde görevli öğretmen Gökhan Demirtaş, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, Şırnak Akran Farkındalığı Akademisince (ŞAFAK) düzenlenen "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında öğrencilerle Çanakkale'yi ziyarete geldiklerini belirtti.

        ŞAFAK'ın Şırnak'taki eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin akademik becerilerini üst seviyeye taşımak amacıyla hayata geçirildiğini aktaran Demirtaş, il merkezi ve ilçelerdeki 400 öğrencinin bu proje kapsamında eğitim gördüğünü söyledi.

        Demirtaş, projeyle öğrencilerin akademik seviyelerini artırmayı, kültürel ve sosyal alanlarda da gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Projemizin hedefi en az 3 yıl uygulanması üzerine kurulu. AR-GE ekibi olarak bu projenin devamlılığının sağlanması için çalışacağız. Projemizin Şırnak ilinin akademik seviyesini artırmasını hedefleyeceğiz." dedi.

        Çanakkale'nin ardından Galatarasay Lisesi, Ankara Fen Lisesi gibi liseleri ziyaret edeceklerini anlatan Demirtaş, "AR-GE ekibi olarak çeşitli projelere de öğrencilerimizi adapte ediyoruz. TÜBİTAK ve ERASMUS gibi projelerle öğrencilerimizin yurt dışını da görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Geziye katılan öğrencilerden Asrin Basan da gezi kapsamında Mehmetçik'in savaştığı cepheleri görme imkanı bulduğunu ve çok duygulandığını belirterek, "Atatürk'ün giysilerini gördüm, saatinin parçalandığı yere uğradım. Aynı zamanda gezide tarihimizi anlatıyorlar. İşlediğimiz konuların nerede gerçekleştiğini anladım. Buranın havası bir başka geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Uludere Andaç Ortaokulu öğrencisi Mikail Yılmaz da geziyi düzenleyenlere teşekkür ederek, "Benim için faydalı bir gezi oldu. Müzeyi gezdik ve şu an Conkbayırı'ndayız. Benim için çok değerli bir gezi oldu." dedi.

        Gelibolu Yarımadası'na gelince vatanseverlik duygusunun daha da arttığını dile getiren Halime Budak da "Burada, eskiden olan şeyleri ve tarihi eserleri görüyorsun. İçinde yeni yeni şeyler doğuyor. Şehitlikleri görüyoruz ve şehitlere daha çok saygı duyuyoruz. Onları anıyoruz. Çanakkale'yi görmek benim için çok güzel oldu. Onlarla ilgili tarihi eserlere bakmak çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Şırnak Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Nursena Dayan ise yüzyıl önce Gelibolu Yarımadası'nda yazılan destanı, en iyi şekilde öğrenmek için görmek gerektiğini belirterek, "Buraya geldiğim için çok gururluyum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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