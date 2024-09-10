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        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul için arama çalışması

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaybolan Resul G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:35
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        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul için arama çalışması
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        ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde kaybolan Resul G. (12) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Ezine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartıştıktan sonra dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Resul G.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Mahalle girişinde bulunan kamerada, Resul’ün mahalleden çıkış yaptığı tespit edildi. Geniş bir ekip tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında, mahalle çevresindeki ormanlarda da arama yapıldığı bildirildi. Mahalledeki evlerin ve iş yerlerinin kontrol edildiği öğrenildi.

        Resul'ün bulunması için arama çalışmalarına mahalle sakinlerinin de katıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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