Şehit uzman çavuşun cenazesi, Çanakkale'de askeri törenle karşılandı

AĞRI'nınDoğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Çanakkale Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Doğubayazıt'da dün askeri aracın devrildiği kazada Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu haberi, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyünde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan anne Meşkure ve baba Basri Geniş, büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ile komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehit Geniş'in naaşı, askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında düzenlenen askeri törenle karşılandı.