Çanakkale'de Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de Kabatepe açıklarında şüphe üzerine bir yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan kontrolde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Yelkenli tekneye el konulurken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve G.G. tutuklandı.

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