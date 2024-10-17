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        Çanakkale'de Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde 79 kaçak göçmeni yelkenli tekne ile taşıyan Moldova uyruklu 2 organizatör, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:00
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        Çanakkale'de Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde 79 kaçak göçmeni yelkenli tekne ile taşıyan Moldova uyruklu 2 organizatör, tutuklandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de Kabatepe açıklarında şüphe üzerine bir yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan kontrolde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Yelkenli tekneye el konulurken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve G.G. tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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